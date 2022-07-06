Tesla, yine ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi

Bir grup Tesla çalışanı, şirkette ırkçılığın hakim olduğunu ve yönetimin bu duruma göz yumduğunu söyledi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını söylemiş ve Tesla'dan 137 milyon dolar tazminat almıştı.

Tesla'ya bir ırkçılık davası daha

15 Tesla çalışanı, şirketi Kaliforniya fabrikasında ırkçılığı önlemedi gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Geçen hafta bir Kaliforniya mahkemesinde açılan davada, çalışanlar iş yerinde ırkçı hakaretlere, aşağılayıcı yorumlara ve ırkçı motivasyonlu tacize maruz kaldıklarını iddia etti.

Ayrıca Tesla fabrikasında tuvalet duvarlarına, banklara ve dolaplara ırkçı grafitiler bırakıldığı da belirtiliyor.

Eski bir Tesla çalışanı olan Jasmin Wilson, iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından cinsel ve ırksal tacize uğradığını, yöneticilerin ayrımcılığa son vermek yerine kendisinin hedef alındığını belirtti.

Tesla, yaptığı açıklamada ayrımcılık iddialarını reddetti ve şirketin her türlü ayrımcılığa ve tacize şiddetle karşı çıktığını söyledi..