Petrol
105.29
2.45%
Euro
17.6884
1.26%
Dolar
17.2192
1.45%
Altın
976.93
1.46%
Borsa
2397
0.00%
Bitcoin
347.350
2.00%
BTXN Coin
6.68
0.14%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Tesla, yine ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi

    Bir grup Tesla çalışanı, şirkette ırkçılığın hakim olduğunu ve yönetimin bu duruma göz yumduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, yine ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

    Tesla'nın eski çalışanı Owen Diaz, bir amir ve diğer meslektaşlarının kendisine karşı defalarca ırkçı hakaretler kullandığını söylemiş ve Tesla'dan 137 milyon dolar tazminat almıştı.

    Tesla'ya bir ırkçılık davası daha

    15 Tesla çalışanı, şirketi Kaliforniya fabrikasında ırkçılığı önlemedi gerekçesiyle mahkemeye verdi.

    Geçen hafta bir Kaliforniya mahkemesinde açılan davada, çalışanlar iş yerinde ırkçı hakaretlere, aşağılayıcı yorumlara ve ırkçı motivasyonlu tacize maruz kaldıklarını iddia etti.

    tesla

    Ayrıca Tesla fabrikasında tuvalet duvarlarına, banklara ve dolaplara ırkçı grafitiler bırakıldığı da belirtiliyor.

    Eski bir Tesla çalışanı olan Jasmin Wilson, iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından cinsel ve ırksal tacize uğradığını, yöneticilerin ayrımcılığa son vermek yerine kendisinin hedef alındığını belirtti.

    Tesla, yaptığı açıklamada ayrımcılık iddialarını reddetti ve şirketin her türlü ayrımcılığa ve tacize şiddetle karşı çıktığını söyledi..


    İlginizi Çekebilir

    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    5 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    5 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir