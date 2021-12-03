Tesla'dan çocuklara özel elektrikli araç: Cyberquad

Tesla, çocuklar için geliştirdiği “Cyberquad for Kids'” adlı aracını 1900 dolar'dan satışa çıkardı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, çocuklara yönelik ürettiği “Cyberquad for Kids” adlı aracını satışa çıkardı.

Şirketin ikonik Cybertruck modelinden ilham alan ve dört tekerlekli ATV segmentinde yer alan araç, 1900 dolardan piyasaya sürüldü.

Tamamen elektrikli araçta; çelik bir çerçeve, yastıklı koltuk ve arka disk freni ve LED ışık çubuklu ayarlanabilir süspansiyon bulunuyor.

20 KM MENZİLİ VAR

Bununla birlikte, lityum iyon pille çalışan Cyberquad for Kids’in 20 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Ürün açıklamasında aracın , sekiz yaş ve üstü herkes için uygun olduğunu ancak 70 kilogram ağırlık kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Tesla, aracın prize takarak şarj edilebilen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğunu ve pilin tam olarak şarj olmasının yaklaşık beş saat sürdüğünü aktardı.

YALNIZCA ABD'DE SATILACAK

Öte yandan Cyberquad, yalnızca ABD'de satışa sunulacak ve önümüzdeki iki ila dört hafta içinde sevkiyat başlayacak.