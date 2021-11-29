Tesla'nın Almanya fabrikası, AB'den fon alma hakkını kaybetti

Tesla, Almanya fabrikasında yaşanan gecikmeler nedeniyle Avrupa Birliği'nden 1,1 milyar euroluk fon alma şansını yitirdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı ve ekim ayında resmi açılışı yaptı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı.

Ancak kundakçıların yangın çıkarması, tesisin sularının kesilmesi ve Alman halkının çıkardığı problemler ve protestolar, üretimin sürekli olarak ertelenmesine neden olmuştu. Üstelik şirket, hala bazı izinleri alamadığı için açılan fabrikada üretime başlayamıyor.

AB'DEN FON ALMA HAKKINI KAYBETTİ

Tesla, Avrupa’daki pil endüstrisini geliştirmek için Berlin fabrikasına kuracağı pil tesisi ile Avrupa Birliği’nden yaklaşık 1,1 milyar euroluk destek alacaktı.

Ancak fabrikanın inşa sürecinde yaşanan aksamalar, şirketin AB devlet yardım koşullarını karşılayamamasına neden oldu.

AB'NİN TEŞVİK ŞARTI

Avrupa Birliği'nden destek almak isteyen şirketlerin “ilk endüstriyel dağıtımı” karşılama şartı bulunuyor.

Kısacası şirketler, AB'den fon alabilmek için bataryaları mevcut bir fabrikada değil, yeni açılan bir fabrikada üretmek zorunda. Ancak Berlin fabrikasında yaşanan aksamalar nedeniyle AB şartları karşılanamıyor.

TESLA, PİL ÜRETİMİNİ TAŞIYOR

Tesla, pil üretimi için bu tesisin kurulmasının beklenmeyeceğini, aynı pilleri başka bir Tesla fabrikasında daha erken bir zamanda üretmeye başlayacağını duyurdu. Bu da şirketin AB'den fon alamayacağı anlamına geliyor.

Şirketin CEO'su Elon Musk, yaşanan aksamalardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.