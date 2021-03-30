Tesla'nın ödeme sistemi bozuldu: Bazı müşterilerden iki kez para çekildi

Tesla'nın ödeme sistemi bozuldu: Bazı müşterilerden iki kez para çekildi

Tesla'nın otomatik banka ödeme sistemi bozuldu. Bazı müşteriler, hesaplarından iki kere para çekildiğinden şikayet etti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, şimdilerde yeni bir sorunla karşı karşıya.

Şirketin ödeme sistemlerinde meydana gelen bir hata nedeniyle müşterilerin banka hesaplarından iki kez para çekiliyor.

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ

Çifte faturalandırmadan şikayetçi olan müşteriler, Tesla'nın konuyla ilgili yardımcı olmadığını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'le ödeme kabul edeceğini söylemişti. Ancak ödeme sistemlerindeki hata Bitcoin'i kapsamıyor.

Güney Kaliforniya sakinleri Tom Slattery, Christopher T. Lee ve Clark Peterson, şirketin banka hesaplarından on binlerce dolar alarak, iki kez ücretlendirildiklerini söylüyor.

Tesla kullanıcıları, herhangi bir uyarı veya bildirim olmadan çekilen paranın iadesini istediklerinde, Tesla'nın zorluk çıkardığını söylüyorlar. Ayrıca isminin gizli tutulmasını isteyen bazı kullanıcılar da benzer sorunları yaşıyor.

"TESLA BENİMLE İLGİLENMEDİ"

Tom Slattery, Tesla'nın hesabından iki kez para çektiğini öğrendikten sonra başjndan geçenleri şöyle anlatıyor:

"Hesabımdan fazla para çekildiğini öğrendiğimde hemen telefona sarıldım ve müşteri hizmetlerini aradım. Uzun bir süre kimse telefonu açmadı, ardından konuştuğum bir yetkili de para iadesi konusunda bana net bir şey söyleyemedi.

Telefonla bu işi halledemeyeceğimi anlayınca, satış ve teslimat personeliyle yüz yüze konuşmak için Tesla'nın yetkili merkezine gittim ve durumu anlattım. Benzer sorundan dolayı birçok müşterinin etkilendiğini, ancak bana bankayı aramamı ve para iadesi talebinde bulunmamı istediler.

Benden 50 bin dolardan fazla para çeken bir şirketin bir çözüm bulamayıp beni bankaya yönlendirmesi kabul edilemez. Bankayı aradığımda, geri ödemenin işleme konulmasının potansiyel olarak 45 güne kadar sürebileceğini söyledi. Ancak o paraya hemen ihtiyacım var ve Tesla sorunu daha erken çözebilirdi.

Eğer para iadem yapılmazsa, satın aldığım 2021 Model Y aracını teslim almayı reddedeceğim."