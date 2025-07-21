Tesla'nın rakibi Çinli insansı robot kendi pillerini değiştirebiliyor

Çin, robotik teknolojisinde çığır açan bir yeniliğe imza attı ve Tesla'nın Optimus projesine ciddi bir rakip sundu.

Shenzhen merkezli UBTech Robotics tarafından geliştirilen Walker S2, kendi pilini değiştirebilen dünyanın ilk insansı robotu olarak tanıtıldı.

7/24 KESİNTİSİZ ÇALIŞMA DÖNEMİ

Bu yenilikçi özellik sayesinde Walker S2, şarjı bittiğinde bir istasyona giderek bitmiş pilini çıkarıp yerine dolusunu takabiliyor.

Bu durum, robotun insan müdahalesine ihtiyaç duymadan teorik olarak 7 gün 24 saat çalışabilmesi ve arıza süresinin en aza indirilmesi anlamına geliyor.

ÇİN, İNSANSI ROBOT PAZARINDA LİDERLİĞE OYNUYOR

Bu gelişme, Çin'in robotik ve yapay zeka alanındaki hızlı yükselişinin bir kanıtı olarak görülüyor.

Moody's ve Morgan Stanley gibi kuruluşların raporları, gelişmiş yapay zeka ve uygun maliyetli üretim sayesinde Çin'in bir "robotik devine" dönüştüğünü ve halka açık insansı robot firmalarının yarısından fazlasının Çinli olduğunu vurguluyor.