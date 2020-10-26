Tesla'nın tam otomatik pilotuna uzmanlardan itiraz geldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kısıtlı sayıda kullanıcı için yayınlamıştı. Ancak uzmanlara göre şirket, kullanıcıları yanıltıyor.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Elektrikli otomobillerin kendi kendini sürme becerisi ise 1'den 5'e kadar olan numaralarla belirleniyor. Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar, 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor.

TESLA, 5. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞÜ YAYINLADI

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Tesla'nın tam otomatik sürüş sistemini beta olarak kısıtlı sayıda kullanıcıya sunduğunu açıklamıştı.

Söz konusu güncellemeyle araçlar, işaretlenen konuma gidebilmek için sinyal vererek şerit değiştirme, araç sollama gibi özellikler kazandı. Bu yüzden Tesla, beta sürümü kullanan sürücülerin kör noktalarda, kavşaklarda ve kötü yollarda dikkatli olması gerektiğini belirterek, direksiyon kontrolünü bırakmamalarını istedi.

UZMANLAR TESLA'YA TEPKİLİ

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacı mühendis Steven Shladover, verilen bilgilerin sistemin kapasitesi konusunda insanları yanılttığını belirterek, Tesla'nın sorumsuzca davrandığını ifade etti.

40 yıldır otonom sürüş üstüne çalışan Shladover, "Tesla'nın güncellemesi, hala sürücü denetimi gerektiren çok sınırlı bir işlevsellik." dedi.

Otomobil üreticilerini denetleyen ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi ise, Tesla'yı yakından takip ettiğini ve herhangi bir güvenlik sorunu olduğunda müdahale edeceğini açıkladı.

İdarenin yaptığı açıklamada "Şu an satın alınabilecek hiçbir araç kendi kendine gidemez." ifadeleri kullanıldı.



SEVİYE 5 OTONOM NEDİR

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

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