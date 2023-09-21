The Economist'ten Türkiye'nin savunma ihracatına övgü Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir analiz de İngiliz The Economist dergisinden geldi. Analizde "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, 2. Karabağ savaşında olduğu gibi, birkaç gün önce başlattığı ve kısa sürede başarıyla tamamlanan antiterör operasyonunda da Türk SİHA'larını kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı SİHA'ların operasyonel kabiliyetleri bir kez daha kanıtlanmış oldu.



Londra merkezli The Economist'in Türk savunma sanayiine ilişkin analiz yazısının başlığı ise, "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın" olarak atıldı.

Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım SİHA'ların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği vurgulandı.

Derginin analizinde "Değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar. Rekabetçi yapıları ile daha ucuza silah satabiliyorlar" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, silah ihracatını son 5 yılda 2 katına çıkardı

The Economist, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2022 raporuna da yer verdi.

SIPRI raporuna göre, 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı iki katına çıktı.

"Türkiye, gelişmiş ülkelere kök söktürüyor"

Analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da işaret edilirken, "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.