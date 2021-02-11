The Last of Us dizisinin Joel ve Ellie karakterleri belli oldu

The Last of Us dizisinin Joel ve Ellie karakterleri belli oldu

PlayStation dünyasının popüler yapımlarından biri olan The Last of Us oyunu dizi oluyor. Merakla beklenen dizide Joel ve Ellie karakterlerini kimin canlandıracağı açıklandı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon ve macera oyunu The Last of Us, ilk olarak 14 Haziran 2013 tarihinde satışa çıktı ve PlayStation tarihine damga vurdu. İlk haftasında 1,3 milyonun üzerinde, on dört ay içinde ise 8 milyondan fazla satarak en çok satan PlayStation oyunlarından biri olan The Last of Us, dizi oluyor.

The Last of Us oyununun diziye uyarlanması, şimdiden birçok oyunseveri heyecanlandırmış durumda. Yapımcı şirket, merakla beklenen dizide Joel ve Ellie karakterlerini kimin canlandıracağını resmi olarak açıkladı.

Dizide Joel karakterine; Game of Thrones, Narcos ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Pedro Pascal hayat verecek. Ellie rolünü ise yine Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey canlandıracak.





The Last of Us dizisinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin yapacak. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla üstlenecek.

HBO platformunda yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. The Last of Us dizisinin yayın tarihi ve diğer oyuncuları hakkında şimdilik bilgi bulunuyor.

THE LAST OF US OYUN HİKAYESİ

Tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını (2033) konu alan The Last of Us, kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor.

Orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un, hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi Ateşböcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alan oyunda oyuncular, genellikle Joel karakterini kontrol ederek maceraya atılıyor.