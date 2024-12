The Last of Us Part II Remastered, Nisan 2025'te PC'ye geliyor

Haber Merkezi

The Game Awards 2024 etkinliğinde heyecan verici bir duyuru yapıldı: The Last of Us Part II Remastered, 3 Nisan 2025'te PC'ye geliyor. Oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak.

PC VERSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ

The Last of Us Part II Remastered'ın PC versiyonu, PS5 versiyonuyla aynı sürükleyici hikayeyi ve oynanışı sunacak.

Gelişmiş grafikler, zengin dövüş mekanikleri ve kapsamlı kamera arkası yorumları, PC oyuncularını bekliyor.

Oyunun PC versiyonu için sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Ancak, The Last of Us Part I gibi orta seviye bilgisayarlarda da oynanabilir olması bekleniyor.

PSN HESABI GEREKİYOR

The Last of Us Part II Remastered'ı PC'de oynamak için bir PSN hesabına ihtiyacınız olacak.

Sony, diğer birinci parti oyunlarında da olduğu gibi, PC oyuncularının PSN hesabıyla oturum açmasını zorunlu kılıyor.

ÖN SİPARİŞ FIRSATLARI

The Last of Us Part II Remastered, Steam ve Epic Games Store'da ön siparişe açıldı.

Ön sipariş veren oyuncular, mühimmat kapasitesi yükseltmesi ve zanaat eğitimi kılavuzu gibi bonus içeriklere sahip olacaklar.