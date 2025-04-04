Bill Gates, Microsoft'un ilk kaynak kodlarını yayınladı

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketin 50. yıl dönümü vesilesiyle "Gates Notes" blogunda yayınladığı bir yazıda, şirketin ilk kaynak kodlarını paylaştı.

Bu kodlar, 1975 yılında yazılan ve Microsoft'un temelini oluşturan BASIC programlama diline ait.

Gates, bu kodları "Şimdiye kadar yazdığım en havalı kod" olarak nitelendirerek, teknoloji tarihine ışık tuttu.

MİCRO-SOFT'TAN MİCROSOFT'A UZANAN YOLCULUK

Bill Gates ve arkadaşı Paul Allen, 1975 yılında Altair 8800 adlı kişisel bilgisayar için BASIC programlama dilinin bir sürümünü geliştirdi.

Bu yazılım, insanların Altair'i programlamasını sağlayacaktı. Gates, bu yazılımın "Micro-Soft" adıyla piyasaya sürüldüğünü ve daha sonra şirketin adının "Microsoft" olarak değiştirildiğini belirtti.

Bill Gates'in paylaştığı bu kaynak kodları, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve birçok kişi tarafından incelendi.

MELINDA GATES'İN YENİ KİTABI VE AÇIKLAMALARI

Bu arada, Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates de yeni kitabı "The Next Chapter" ile gündemde.

Kitapta, evlilikleri ve boşanma süreçleri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Melinda Gates, eski eşinin evlilikteki sadakatsizliğini ve Jeffrey Epstein ile olan görüşmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kitap, 15 Nisan'da raflardaki yerini alacak. Melinda Gates, bu kitapta yaşadığı zorlu süreci ve yeniden hayata tutunma çabasını anlatıyor.