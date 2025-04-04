ABD, ünlülerin özel jetlerinin takip edilmesini engelleyecek

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduğu yeni bir kural ile özel jet sahiplerinin isim ve adres bilgilerinin gizlenmesine olanak tanıdı.

Bu karar, özellikle ünlülerin ve yüksek profilli kişilerin uçuş bilgilerinin kamuya açık bir şekilde paylaşılmasına karşı bir önlem olarak görülüyor. Ancak bu durum, özel jet takibini tamamen ortadan kaldıracak mı sorusunu gündeme getiriyor.

UÇUŞ TAKİBİ NASIL DEVAM EDECEK?

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi Ulaştırma Araştırmaları ve Eğitimi Enstitüsü'nden Daniel Findley'e göre, FAA'nın bu hamlesi, uçuş takibi yapan araştırmacıları veya meraklıları büyük ölçüde etkilemeyecek.

Çünkü Findley, "Uçuşları takip eden insanların büyük çoğunluğu için uçağın kime ait olduğu veya uçakta kimin olduğu o kadar önemli değil." dedi.

Florida merkezli özel jet kiralama şirketi Monarch Air Group'un CEO'su David Gitman da benzer şekilde, FAA'nın yeni gizlilik kontrolünün, özel jet takipçilerinin önemli kişilerin hareketlerini izlemesini engellemeyeceğini belirtiyor.

Gitman'a göre, FAA kararı sadece mülkiyet bilgilerini gizliyor, uçuş takibi ise farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerle devam edebilir.

ALTERNATİF TAKİP YÖNTEMLERİ

Gitman, ünlülerin uçaklara binerken veya inerken çekilen fotoğraflarının ve sosyal medya paylaşımlarının, onların takibini kolaylaştırdığını vurguluyor.

Ayrıca, birçok uçağın bireysel kişilere değil, şirket veya vakıflara ait olması, takibi daha da karmaşık hale getiriyor.