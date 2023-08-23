Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım Android'de 7 Temmuz'da 49,3 milyon aktif kullanıcı ile zirve yapan Threads, 7 Ağustos'ta aktif kullanıcı sayısında 10,3 milyona kadar geriledi. Meta, şimdi uygulamanın web sürümünü yayınlayarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

AA & Ensonhaber

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son haftalarda giderek daha fazla kullanıcı kaybetmeye başladı.

Paylaşılan yeni veriler, platformun hızla kazandığı ivmeyi yine hızla kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi.

Threads kan kaybediyor

Threads, Android'de 7 Temmuz'da 49,3 milyon aktif kullanıcı ile zirve yaparken, 7 Ağustos'ta platformun aktif kullanıcı sayısı 10,3 milyona kadar geriledi.

Uygulamanın ABD'deki Android kullanım oranları, 7 Temmuz'daki 2,3 milyon aktif kullanıcıdan 7 Ağustos'ta 576 bin aktif kullanıcıya düştü.

Threads'te geçirilen sürelerde de büyük bir düşüş yaşandı. ABD'deki kullanıcılar, 7 Temmuz'da uygulamada günlük 21 dakika, 7 Ağustos'ta ise 3 dakika harcadı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu ise söz konusu dönemde istikrarlı çizgisini korudu. X, 7 Temmuz-7 Ağustos'ta günlük 100 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcıya sahip olurken, kullanıcılar, platformda günlük yaklaşık 25 dakika harcadı.

Son çare web sürüm

Meta, şimdi uygulamanın web sürümünü yayınlayarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Web için Threads'i oluşturduğum gerçek görüntülerim. Önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacak." ifadelerini kullandı.

Similarweb verilerine göre, dünya genelinde en fazla ziyaret edilen siteler arasında twitter.com, 5. sırada yer alıyor.

Listede ilk sırada google.com bulunuyor. google.com'u, youtube.com, facebook.com ve instagram.com takip ediyor.

Statista'nın 2023 verilerine göre de aylık aktif kullanıcı sayıları baz alındığında, eski adı Twitter olan X'in 556 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Listede ilk sırada, yaklaşık 3 milyar kullanıcı ile Meta şirketinin sahibi olduğu Instagram yer alıyor.