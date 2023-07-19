Threads'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler Twitter rakibi Threads, iOS ekosistemindeki ilk büyük güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile gelen yenilikleri derledik.

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Instagram'ın sahibi Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

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Kısa süre içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamaya yeni özellikler geleceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Kullanıcıları daha fazla bekletmek istemeyen Meta, Threads'in iOS ekosistemindeki ilk büyük güncellemesini yayınladı.

Ancak yeni özelliklerin, kısa süre içinde Android kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Threads'e gelen yenilikler

Threads'teki en önemli yeniliklerden bir tanesi, sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüntülenmesi oldu. Böylece uygulama, artık daha çok Twitter'a benzedi.

Güncelleme ile, paylaşımların çevrilmesini sağlayan bir buton da eklendi.

Bunun dışında, kullanıcıların uygulamayı kullanırken yaşadıkları birçok sorun da giderildi.

Güncelleme henüz size gelmediyse endişelenmenize gerek yok. Meta, yeni özellikleri kademeli olarak dağıtmaya başladı.