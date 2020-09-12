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    Tianwen-1, 15 milyon kilometre yol katetti

    Mars yolunda olan uzay aracının, Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ineceği tahmin ediliyor.
    • AA
    • 12.09.2020 - 13:21
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    Tianwen-1, 15 milyon kilometre yol katetti

    Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tianwen-1 hakkında son bilgiyi paylaştı.

    Temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1'in, Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi.

    Ağustos başında ilk uçuş yolu yörünge düzeltmesini tamamlayan Tianwen-1'in iyi durumda olduğu duyuruldu.

    15 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA

    Dünya'dan 15 milyon kilometre uzakta bulunan Tianwen-1'in, Şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülüyor.

    470 MİLYON KİLOMETRE YOL KATEDECEK

    Tianwen-1, Kızıl Gezegen'e vardığında 470 milyon kilometre yol katetmiş olacak.

    Uzun Yürüyüş-5 roketiyle 23 Temmuz'da fırlatılan Tianwen-1 keşif aracı, bir uydu, iniş aracı ve gezginci araçtan oluşuyor.

    Tianwen-1, 15 milyon kilometre yol katetti #1

    DENEYSEL UZAY ARACI HAKKINDA BİLGİ YOK

    Ulusal Uzay Dairesi'nden, yörüngede 2 gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğünü açıklanan yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

    Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen uzay aracının 6 Eylül'de Dünya'ya döndüğünü bildirmişti.

    Çin'in uzaya gönderdiği roketini iticileri, kasabaya düştü ViDEO

    Instagram@eshteknoloji

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