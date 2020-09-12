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- Tianwen-1, 15 milyon kilometre yol katetti
Tianwen-1, 15 milyon kilometre yol katetti
- AA
- 12.09.2020 - 13:21
Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tianwen-1 hakkında son bilgiyi paylaştı.
Temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1'in, Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi.
Ağustos başında ilk uçuş yolu yörünge düzeltmesini tamamlayan Tianwen-1'in iyi durumda olduğu duyuruldu.
15 MİLYON KİLOMETRE UZAKTA
Dünya'dan 15 milyon kilometre uzakta bulunan Tianwen-1'in, Şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülüyor.
470 MİLYON KİLOMETRE YOL KATEDECEK
Tianwen-1, Kızıl Gezegen'e vardığında 470 milyon kilometre yol katetmiş olacak.
Uzun Yürüyüş-5 roketiyle 23 Temmuz'da fırlatılan Tianwen-1 keşif aracı, bir uydu, iniş aracı ve gezginci araçtan oluşuyor.
DENEYSEL UZAY ARACI HAKKINDA BİLGİ YOK
Ulusal Uzay Dairesi'nden, yörüngede 2 gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğünü açıklanan yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen uzay aracının 6 Eylül'de Dünya'ya döndüğünü bildirmişti.
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