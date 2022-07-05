Tibet buzullarında hapsolmuş bin yeni mikrop bulundu

Tibet buzullarından alınan kar ve buz örneklerinde, yaklaşık 1000 yeni bakteri türünün bulunduğu bildirildi.

Bilim insanları, yaptıkları yeni araştırmanın sonucunda Tibet buzullarından alınan kar ve buz örneklerinde yaklaşık 1000 yeni bakteri türünün bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu keşif, küresel ısınma sonucunda buzulların erimesiyle hastalıkların yayılacağı endişelerini daha da artırdı.

Araştırmacılar, 2010 ila 2016'da Tibet'teki 21 buzuldan numuneler topladı ve buz örneklerini eriterek geriye kalan şeyleri analiz etti. Bilim için yüzde 98'i yeni olan 968 benzersiz bakteri türü bulundu.

Buzlar eriyince hapsolmuş bakteriler ortaya çıkıyor

Bilim insanları, hapsolmuş bakterilerden bazılarının, özellikle bu eski mikroplara karşı bağışıklığı olmayan modern bitkiler, hayvanlar ve insanlar için bulaşıcılı olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, buzullarda hapsolmuş bu tür antik ve modern patojenik mikropların yerel salgınlara ve hatta pandemiye yol açabileceğini belirtiyor.

Çünkü buradaki buzullardan eriyen kar ve buz, Çin ve Hindistan genelinde yoğun nüfuslu bölgelere akan birkaç nehri besliyor.