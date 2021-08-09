TikTok, 2020'de Facebook'u geçerek en çok indirilen uygulama oldu

TikTok, 2020'de Facebook'u geçerek en çok indirilen uygulama oldu

Yapılan bir araştırmaya göre video paylaşım platformu TikTok, 2020 genelinde en çok indirilen uygulama oldu ve liderliği Facebook'tan kaptı.

Son dönemlerde gizlilik sorunlarıyla tepki çeken ve ABD'nin yakın takibinde olan Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

2018 yılından beri yapılan araştırmaya göre Çinli video uygulaması, geçtiğimiz yıl ilk defa Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp’ı geride bıraktı.

2020 yılında en çok indirilen mobil uygulama olarak kayıtlara geçen TikTok, uygunsuz içerikler nedeniyle bazı ülkelerde yasak.

ABD, BÜYÜMESİNİ DURDURAMADI

2020 yılında ABD’nin o dönemki başkanı Donald Trump, TikTok’un güvenliği olmadığını iddia etmiş ve uygulamanın yasaklanmasını istemişti. Ancak Trump'ın sert tavırları, ülkedeki TikTok kullanıcılarını daha da artırdı.

Şubat ayında Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekmiş ve geçtiğimiz haftalarda, TikTok kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi iptal etmişti.

TikTok şu anda Avrupa, Güney Amerika ve ABD’de en çok indirilen uygulama olma özelliğine sahip.