TikTok, 3 dakikalık videoları test etmeye başladı

Şimdiye kadar en fazla 1 dakikalık videolara izin veren TikTok, gelecekte bu sınırı 3 dakikaya çıkarmak için çalışıyor.

Son dönemlerde ABD'nin baskılarına rağmen kullanıcı sayısını ve gelirlerini artırmaya devam eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, çok yakında radikal bir değişikliğe imza atabilir.

Yeni ortaya atılan iddialara göre TikTok, 1 dakikalık video paylaşım uzunluğunu 3 dakikaya çıkarmak için testler yapıyor.

Sosyal medya danışmanlığı yapan Matt Navara'nın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, bu özellik şimdilik erken erişimde bulunuyor.

AMAÇ, KAPSAMLI VE KALİTELİ İÇERİK

Genel olarak baktığımızda TikTok'taki kısa videolar, kullanıcıların daha yaratıcı içerikler üretmesini sağlıyor. Ancak TikTok, bu süreyi artırarak daha kapsamlı ve kaliteli içerikler paylaşılmasını umuyor.

Instagram'ın Reels özelliğini kullanıma sunmasıyla kullanıcı kaybetmek istemeyen Çinli şirket, önümüzdeki günlerde buna benzer köklü değişikliklerle karşımıza çıkabilir.

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