TikTok, AB ve İngiltere'den sonra Yeni Zelanda'da da yasaklandı Son günlerde kullanıcı verilerinin kullanımı nedeniyle farklı ülkelerden yasak yiyen TikTok, Yeni Zelanda'daki devlet cihazlarından da engellendi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı. TikTok'a bir yasak da Yeni Zelanda'dan Son günlerde kullanıcı verilerinin kullanımı nedeniyle farklı ülkelerden yasak yiyen TikTok, Yeni Zelanda'daki devlet cihazlarından da yasaklandı. Devlet dairelerinde çalışan memurların ve hükümet yetkililerinin tamamının kişisel telefonlarında ve kurumlara ait telefonlarda TikTok uygulaması yasaklanıyor. ABD Senatosu da geçen aralık ayında federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti. Karara gerekçe olarak "ulusal güvenlik endişeleri" gösterilmişti.