TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı

TikTok'ta görevli mühendislerin, kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok ile ilgili ABD medyasında, endişe verici bir haber ortaya çıktı.

TikTok çalışanları kullanıcı verilerini görebiliyor

TikTok’taki iç görüşmelere dair 80’den fazla ses kaydı internet ortamına sızdırıldı. Çinli mühendislerin, ABD’deki kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi.

Bu ses kayıtlarını sızdıran TikTok çalışanları, bu durumdan endişe ettikleri için ses kayıtlarını kamuoyuna açtığını aktardı.

TikTok'tan açıklama geldi

TikTok yetkilileri, bütün verilerinin ABD’deki Oracle’ın veri tabanında saklandığını duyurarak iddiaları yalanladı.

TikTok sözcüsü, “Biz dünyanın en iyi iç güvenlik ve dış güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz ve veri güvenliğimiz üst seviyede.” dedi.