Petrol
113.27
0.13%
Euro
18.2314
0.25%
Dolar
17.3223
-0.02%
Altın
1.026
0.16%
Borsa
2551
0.68%
Bitcoin
349.283
7.66%
BTXN Coin
8.43
15.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı

    TikTok'ta görevli mühendislerin, kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

    Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok ile ilgili ABD medyasında, endişe verici bir haber ortaya çıktı.

    TikTok çalışanları kullanıcı verilerini görebiliyor

    TikTok’taki iç görüşmelere dair 80’den fazla ses kaydı internet ortamına sızdırıldı. Çinli mühendislerin,  ABD’deki kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi.

    Bu ses kayıtlarını sızdıran TikTok çalışanları, bu durumdan endişe ettikleri için ses kayıtlarını kamuoyuna açtığını aktardı.

    TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine erişebildiği ortaya çıktı #1

    TikTok'tan açıklama geldi

    TikTok yetkilileri, bütün verilerinin ABD’deki Oracle’ın veri tabanında saklandığını duyurarak iddiaları yalanladı.

    TikTok sözcüsü, “Biz dünyanın en iyi iç güvenlik ve dış güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz ve veri güvenliğimiz üst seviyede.” dedi.


    İlginizi Çekebilir

    'Popo taktırmadım'
    Medya

    'Popo taktırmadım'

    Keloğlan'ın Cankız'ına bakın! Hala güzeller güzeli...
    Medya

    Keloğlan'ın Cankız'ına bakın! Hala güzeller güzeli...

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir