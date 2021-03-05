TikTok, Clubhouse benzeri bir uygulama geliştiriyor

TikTok'un sahibi ByteDance, Çin hükümetinin yasakladığı Clubhouse'a benzer bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son haftalarda oldukça konuşuluyor.

Uygulamanın hızlı bir şekilde büyümesi, Twitter ve TikTok gibi diğer teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekiyor.

Clubhouse uygulamasının Çin'de yasaklanmasıyla harekete geçen TikTok'un sahibi ByteDance, benzer bir uygulama geliştirerek Çin pazarını hedeflemek istiyor.

HENÜZ İLK AŞAMADA

Reuters'a konuşan kaynaklar, ByteDance'ın Clubhouse uygulamasına benzer bir platform için hazırlığın ilk aşamalarında olduğunu söyledi.

Dünya genelinde popülaritesi giderek artan Clubhouse, Çin'de siyasi içerikli sohbet odalarının giderek yaygınlaşmasıyla Pekin yönetimi tarafından yasaklanmıştı. Reuters'ın 7 Şubat'ta aktardığı habere göre, Çin'de popüler olan uygulama için davet karşılığında 60 dolara kadar ödeme yapanlar olmuştu.