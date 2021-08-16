TikTok, çocuklar için yeni kurallar getiriyor

TikTok, çocuklar için yeni kurallar getiriyor

Sosyal medya platformu TikTok, 18 yaş altı gençler için yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Söz konusu değişiklikler, gelecek aylarda kullanıma sunulacak.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni verse de platformda milyonlarca 13 yaş altı çocuk kullanıcı var.

18 yaşından küçük kullanıcılarını gizli reklamlardan ve uygunsuz içeriklerden koruyamadığına ilişkin eleştirilerin ardından yeni bir adım atan Çin merkezli uygulama, 18 yaş altını hedefleyen yeni kurallarını hayata geçirecek.

YENİ KURALLAR GELİYOR

Değişiklikler kapsamında, 18 yaşın altındaki kullanıcılardan içeriklerini yayınlanmadan önce kimlerin görebileceğini seçmeleri istenecek.

16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar, yükledikleri videoların indirebilir olup olmayacağını da seçebilecek.

Çocuk kullanıcılar için 'direkt mesaj' özelliği ise otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Ayrıca, 13-15 yaş arasındakilere akşam saat 9'dan, 16-17 yaşındakilere ise 10'dan sonra TikTok bildirimi gönderilmeyecek.

GELECEK AYLARDA AKTİF OLACAK

TikTok, 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıları hedefleyen değişikliklerin önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacağını açıkladı.

İngiltere'de TikTok’a, 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Son olarak Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası vermişti.