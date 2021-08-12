TikTok, gençleri ders çalışmaya teşvik edecek

Çin'in içerik uygulaması, genç yaştaki üyeleri için bir dizi radikal karara imza attı.

Video paylaşım platformu TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişiklik yapmaya karar verdi.

Değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

"GENÇLER DERS ÇALIŞSIN, DİNLENSİN"

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, varsayılan ayarlarda da değişikliğe gitmeye hazırlanan TikTok, böylece 16 ve 17 yaşındakilerin doğrudan mesaj almayı ve göndermeyi seçmek zorunda kalacağını aktardı.

OLUMLU DİJİTAL ALIŞKANLIK HEDEFİ

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu platformun kararı, YouTube'un çocukları korumaya yönelik önlemleri duyurmasının ardından geldi.

VİDEO PLATFORMUNUN DİĞER DÜZENLEMELERİ

Mevcut kullanıcılardan, bir sonraki mesaj göndermelerinde gizlilik ayarlarını gözden geçirmeleri ve onaylamaları istenecek.

Öte yandan şirket, 16 yaşından küçüklerin ilk videolarını yayınlamadan önce paylaşımların kimler tarafından görüleceğinin seçilmesini istiyor. Seçenekler arasında takipçiler, sadece arkadaşlar ve sadece kendim yer alıyor.

FACEBOOK MESSENGER'I GERİDE BIRAKTI

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.