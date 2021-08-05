TikTok, hikayeler özelliğini test ediyor

Son yılların popüler video paylaşım uygulaması TikTok, 24 saat sonra otomatik olarak silinen hikayeler özelliğini test etmeye başladı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ardından, mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'Fleets' özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuş, ancak beklediği başarıyı elde edememişti.

Şimdilerde ise TikTok, benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Popüler kısa video platformu, Amerika dışındaki çeşitli ülkelerde TikTok Stories'i test etmeye başladı.

Bu özellikle birlikte, kullanıcıların paylaştığı gönderiler, tıpkı Instagram'daki gibi 24 saat sonra otomatik olarak yok olacak.

KALICI OLMAYABİLİR

Haberin yayılmasının ardından Variety’e açıklama yapan bir TikTok temsilcisi, özelliğin kalıcı olmayabileceğini belirtti. Şirket sözcüsü, “Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz. Şu anda yaratıcılara, yaratıcı fikirlerini TikTok topluluğunda hayata geçirmeleri için ek biçimler sunmanın yollarını deniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özellik, Instagram ile birlikte bir anda popüler olmuştu.

Daha sonra ise Facebook, WhatsApp, LinkedIn ve Twitter gibi diğer sosyal medya platformları, farklı isimlerle hikayeler özelliğini kullanıma sunmuştu.