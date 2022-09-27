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    TikTok, hissedarlarından 3 milyar dolar değerindeki hisseyi geri alacak

    TikTok'un sahibi Btyedance'ın, hissedarlarından 3 milyar dolar değerinde hisse satın alacağı bildirildi.
    • 27.09.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:01
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    TikTok, hissedarlarından 3 milyar dolar değerindeki hisseyi geri alacak

    Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, geçtiğimiz yıl en çok indirilen mobil uygulama olarak rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

    Yeni yılla birlikte kullanıcı sayısını artırmaya devam eden uygulamanın Çinli sahibi Bytedance, 2022'de halka açılmayı planlamış, ancak Çin hükümetinin internet ve teknoloji şirketleri üzerindeki baskılarının artmasının ardından bu karardan vazgeçilmişti.

    Hissedarlarından hisse satın alacak

    AA'da yer alan habere göre, TikTok'un sahibi Çinli teknoloji şirketi Btyedance, hissedarlarından 3 milyar dolar değerinde hisse satın alacak.

    Şirketin bugün yapılan hissedarlar toplantısında, hisse başına 177 dolar karşılığı 3 milyar dolarlık varlığın yeniden şirkete geçirilmesine karar verildi.

    tiktok

    Çin, teknoloji şirketlerine baskı yapıyor

    Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'un Ekim 2020'de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı ikili halka arz hükümet tarafından durdurulmuştu.

    Öte yandan mobil ulaşım şirketi Didi'ye, geçen yıl New York Borsası'ndaki halka arzının ardından siber güvenlik soruşturması açılmıştı.

    Didi, soruşturmanın ardından New York Borsası'ndan çekilme kararı almış, hisselerini Hong Kong Borsası'na aktarılacağı bildirilmişti.

    Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) büyük miktarda kullanıcı verisine hükmeden internet şirketlerine, yurt dışında halka arz edilmek için güvenlik soruşturmasından geçme şartı getirmişti.

    Alibaba, Meituan, Baidu ve Didi gibi ülkenin büyük internet şirketlerine, tekelcilik soruşturmaların ardından büyük miktarda para cezaları verilmişti.


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