TikTok, içeriklerde kripto para kullanımını yasakladı

Çin merkezli video paylaşım uygulaması Tiktok, kullanıcıların artık içeriklerinde kripto para birimlerine yer vermesine izin vermeyecek.

Son zamanlarda Çin hükümeti, hem kripto paralara hem de madencilere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Çin’in iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışan yetkililer, Bitcoin madencilerine bölgeyi terk etmeleri için 2 ay süre vermişti

Kripto paralar konusunda sert yaptırımlarına devam eden Çin hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a da erişim engeli getirmişti.

TIKTOK, ÇİN'İN İZİNDEN GİDİYOR

Gelen habere göre, Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, artık kripto paraların ve bazı finansal hizmetlerin reklamının yapılmasına ve içeriklerde geçmesine izin vermeyecek.

Uygulamada, kripto para dışında forex ticareti, yatırımlar ve kredi kartları gibi finansal hizmetler de yakın zamanda yasaklanmıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, söz konusu kuralları ihlal eden içerik üreticilerinin paylaşımları otomatik olarak silinecek.

Ayrıca yapılan ihlalin büyüklüğüne göre, kullanıcıların video yükleme ve yorum yapma gibi aktiviteleri de kısıtlanabilecek. TikTok, ihlallere devam eden kullanıcıların hesaplarını kalıcı olarak silecek. TikTok'un kripto para yasağı, önümüzdeki günlerde devreye alınacak.