TikTok kullanan gençler, sahte reklam tehlikesiyle karşı karşıya

Dolandırıcılar, TikTok'a sahte reklamlar vererek özellikle genç yaştaki kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Son zamanlarda ABD ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla gündemi bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, son zamanlarda dolandırıcıların en çok uğradığı platformların başında geliyor.

Tenable siber güvenlik firması tarafından perşembe günü yayınlanan bir rapora göre dolandırıcılar, TikTok'taki reklamların arkasına gizlenerek özellikle genç yaştaki kullanıcıları tuzağa düşürüyor.

Dolandırıcıların verdiği sahte reklamlar arasında ürün dolandırıcılığı, daha fazla kazanç vadeden saadet zincirleri ve hızlı para kazanma teklifleri yer alıyor.

"ÇOCUKLAR PARA İLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR"

Araştırmacı Satnam Narang, kendisinin de bir TikTok kullanıcısı olduğunu belirterek, "Özellikle hızlı para kazanmak isteyen çocukları kandırmak için TikTok'ta birden fazla dolandırıcı grupları var. Son zamanlarda sahte diyet hapları, ücretsiz hediye çekleri veya indirimli ürünler gibi birçok dolandırıcılık yöntemi kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

TIKTOK'UN ÜÇTE BİRİ 14 YAŞIN ALTINDA

Narang, özellikle aylık 100 milyon kullanıcıya sahip ve bunun üçte birinin 14 yaşından küçük olduğu TikTok'ta, dolandırıcıların oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Araştırmacıya göre, 14 yaşın altındaki çocuklar henüz gelir elde edemediği için, hızlı para kazanma vadeden reklamlara ilgi gösteriyor.

Güvenlik araştırmacıları, hemen hemen her platformda karşımıza çıkan bu tür aldatıcı reklamlara karşı oldukça dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Hele de bu platform, milyonlarca 14 yaş altı kullanıcısı bulunan TikTok'sa.