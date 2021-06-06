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    TikTok, kullanıcıların biyometrik verilerini de toplayacak

    TikTok, gizlilik politikasında yaptığı son güncelleme ile kullanıcıların biyometrik verilerinin toplanabilmesinin önünü açtı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 10:10
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    TikTok, kullanıcıların biyometrik verilerini de toplayacak

    Dünyanın en popüler ve bir o kadar da eleştirilen sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, kullanıcı verilerini izinsiz toplamasıyla şimdiye kadar oldukça eleştirilmişti.

    Çin merkezli platform, yine çok konuşulacak bir karara imza attı ve gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitti.

    BİYOMETRİK VERİLERİ TOPLAYACAK

    Şirketin yeni yayınladığı gizlilik politikasına göre TikTok’un sahibi olan ByteDance, kullanıcıların biyometrik verilerini (yüz tanıma veya parmak izi) de toplayabilecek.

    TikTok’un son güncellenen gizlilik politikasında “Ses ve Görüntü Bilgileri” adı altında yer alan bilgilere göre, otomatik olarak toplanacak bu veriler, reklam önerileri ve doğrulama bilgileri gibi bazı alanlarda kullanılacak.

    TikTok, kullanıcıların biyometrik verilerini de toplayacak #1

    TikTok, biyometrik verilerin toplanmasını içeren yeni gizlilik politikasını şu an için yalnızca ABD'de yayınlamış durumda. Ancak önümüzdeki süreçte bu durum, tüm ülkeleri kapsayabilir.

    Açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, tüm verilerin ABD yasalarına uygun olarak toplandığını ve kullanıcılardan izin alacaklarını söylüyor.

    Topladığı verileri Çin hükümeti ile paylaştığı iddia edilen TikTok'un dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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