TikTok, müzik platformu Audius ile anlaştı: AUDIO fiyatı fırladı

Sosyal medya platformu TikTok, Spotify veya Apple Music yerine Ethereum ve Solana tabanlı bir müzik akışı platformu olan Audius ile ortak oldu.

Son zamanlarda gizlilik sorunları nedeniyle oldukça eleştirilen Çİn merkezli video paylaşım platformu TikTok, yeni yatırımlarına devam ediyor.

Son zamanlarda en çok indirilen uygulama unvanına sahip olan TikTok, blockchain tabanlı bir müzik platformu olan Audius ile anlaştı.

TikTok’un Apple Music veya Spotify’ı tercih etmesi bekleniyordu, ancak Çinli uygulama blockchain teknolojilerine yöneldi.

TIKTOK SOUNDS GELİYOR

Açıklamalara göre, popüler video paylaşım uygulamasına “TikTok Sounds” isimli yeni bir özellik geliyor. Audius’un kurucu ortağı Forrest Browning verdiği demeçte, kullanıcıların “tek bir tıkla” şarkılarını uygulamaya aktarabileceğini ve yayınlayabileceğini ifade etti.

2018 yılında kurulan Ethereum ve Solana tabanlı Auidus, bu ayın başlarında 5 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu da onu blockchain teknolojisi ile desteklenen en yaygın uygulamalardan biri haline getirdi.

AUDIO FIRLADI

Ortaklık açıklamasından sonra, Audius’un kripto parası AUDIO’da yüzde 130’luk bir artış yaşandı.