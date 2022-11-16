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    TikTok, Opera tarayıcısına geldi

    Dünyanın en büyük video platformlarından TikTok, web tarayıcı Opera'da kenar çubuğu desteğine kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:19
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    TikTok, Opera tarayıcısına geldi

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, daha fazla platformda boy göstermeye başladı.

    TikTok, Opera'ya geldi

    Video platformları arasında lider konuma gelen TikTok, kısa süre önce web tarayıcısı Opera'da önemli bir desteğe kavuştu. Opera, kenar çubuğuna WhatsApp, Messenger ve Telegram'ın ardından TikTok'u da ekledi.

    Böylelikle ayrı bir uygulama veya yeni bir sekme açmadan platforma erişim sağlanabilecek.

    tiktok

    Yeni özelliği etkinleştirmek için kenar çubuğuna sağ tıklayıp, ayarlar menüsünü ekrana getirmek gerekiyor. Messenger'lar bölümünden TikTok'u etkinleştirdikten sonra ilgili seçenek tarayıcının sol kısmında beliriyor.

    Opera, bugüne kadar birçok uygulamayı kenar çubuğuna yerleştirmişti. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen bu özellik, son olarak eklenen TikTok ile daha da kullanışlı hale geldi.


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