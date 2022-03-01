TikTok, Rus medya kuruluşlarına erişimi engelledi

TikTok, Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına Avrupa Birliği içinde erişimi engelleme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle şirketlerden yaptırım gelmeye devam ediyor. Facebook ve YouTube'un Rusya'daki reklam gelirlerini engellemesinin ardından bir hamle de TikTok'tan geldi.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, iki Rus devlet medya kuruluşu olan Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarını AB genelinde engelledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, "Sputnik ve RT, artık AB içindeki kitlelere gönderi yapamayacak ve sayfalarıyla içeriklere kullanıcılar tarafından erişilemeyecek." dedi.

SOSYAL MEDYADAN RUSYA ENGELİ

TikTok’un hamlesi; Facebook, Twitter ve YouTube’un yasaklarından sonra geldi. Facebook, pazartesi günü yayınlara erişimi engellediğini duyurmuş, Twitter ise Rus devlet medya hesaplarından gelen tüm tweet’leri etiketleyeceğini belirtmişti.

Öte yandan Rusya, tüm bu yasaklara karşılık vermek için ülke genelinde Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planlıyor.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rusya devlet medya ağları RT ve Sputnik'i devam eden Rus işgali sırasında Ukrayna'yı destekleyen bir dizi önlemin parçası olarak yasakladığını duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Devlete ait Russia Today ve Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar." dedi.