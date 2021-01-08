TikTok, Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre çoktan sonra erdi.

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL'lik ilk cezalar kesilmiş, ardından bu ayın başında 30 milyon liralık ikinci bir ceza daha verilmişti.

YOUTUBE'UN ARDINDAN TIKTOK DA TEMSİLCİ BİLDİRİYOR

Söz konusu cezaların ardından açıklama yapan YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." dedi.

TIKTOK GELİRLERİNİN YÜZDE 2'Sİ TÜRKİYE'DEN

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin Aralık ayında en çok gelir elde eden uygulamaları yayınlamıştı. Elde edilen verilere göre TikTok, 142 milyon dolar ile Aralık 2020’de en fazla gelir elde eden uygulama oldu.

Son zamanlarda ABD ile sorunlar yaşayan Çinli uygulamanın gelirlerinin yüzde 86'sı Çin'den, yüzde 7'si ABD'den, yüzde 2'si ise Türkiye'den geldi.

TEMSİLCİ BİLDİRMEYENLERE REKLAM CEZASI YOLDA

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa, Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacaktı.

Ocak 2021 ile birlikte, sosyal medya şirketlerine verilen süre doldu. Yasa gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi de reklam yasağı uygulanacak ve Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek.

Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmama kararları sürdüğü takdirde, reklam cezasından üç ay sonra internet trafiği bant genişliği yüzde elli daraltılacak. Bu daraltma kararından sonra da temsilcilik açılmazsa bant trafiğinin yüzde 90 daraltılması yaptırımı uygulanacak.

CEZA TAKVİMİ

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası (uygulandı)

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası (uygulandı)

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası (bekleniyor...)

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.