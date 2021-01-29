TikTok, uygulamayı yasakladığı için Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldı

Hindistan’ın TikTok'a yasak getirmesi üzerine sosyal medya platformu, ülkedeki iş gücünü azaltma kararı aldığını açıkladı.

Son dönemde ABD eski başkanı Donald Trump ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen TikTok, birçok ülkede tartışılıyor.

Bu ülkelerden biri olan Hindistan, 29 Haziran 2020'de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti.

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti.





TIKTOK, İŞ GÜCÜNÜ AZALTIYOR

TikTok, söz konusu yasaklama kararının ardından ülkedeki iş gücünü azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gelecek 7 aya ilişkin sorunun çözümü anlamında hükümetten geri bildirim olmadığı göz önüne alındığında, Hindistan’da iş gücümüzü üzüntüyle azaltmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basındaki haberde, TikTok'un bağlı olduğu şirketin Hindistan’da 2 bin çalışanı bulunduğu ve yüz milyonlarca eğitimcinin, hikaye anlatıcısının ve sanatçının platformda yer aldığı belirtildi.