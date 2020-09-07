TikTok video indirme nasıl yapılır?

TikTok video indirme yöntemleri sayesinde, siz de izlediğiniz herhangi bir TikTok videosunu telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. İşte TikTok video indirme yöntemleri.

TikTok video indirme işlemi, TikTok'ta izlediğiniz herhangi bir videoyu telefonunuza veya bilgisayarınıza indirmenizi sağlar. Şimdi sizlerle paylaşacağımız TikTok video indirme yöntemleri sayesinde, siz de bu işlemi basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

UYGULAMANIN İÇİNDEN TIKTOK VİDEO İNDİRME İŞLEMİ

Doğrudan TikTok uygulamasının içerisinde yer alan yerleşik araçları kullanarak saniyeler içerisinde TikTok video indirme işlemini yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için öncelikle herhangi bir videoyu izlerken ekrana uzun bir süre basılı tutun.

Daha sonra ekrana gelen menüden "Videoyu Kaydet" seçeneğini seçerek hızlıca videoyu telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Eğer videoya uzun süre bastıktan sonra kaydet bölümü çıkmadıysa, TikTok video kaydetme işlemi için ikinci yönteme geçelim. İzlediğiniz videonun sağ tarafındaki "Paylaş" etiketine dokunun.

Ardından hemen alt kısımda videoyu paylaşmak için bazı sosyal medya hesaplarının bulunduğu bir ekran karşınıza çıkacak. Burada yer alan "Videoyu Kaydet" seçeneğine dokunarak videoyu telefonunuza kaydedebilirsiniz.

DİĞER ARAÇLARI KULLANARAK TIKTOK VİDEO İNDİRME

TikTok video indirme işlemini TikTok uygulaması haricinde diğer araçları kullanarak da yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için öncelikle Musicallydown sitesine gidin.

Ardından TikTok'tan kopyaladığınız video adresini ilgili bölüme yapıştırın ve "DOWNLOAD" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan indirme bağlantılarını kullanarak TikTok video indirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.