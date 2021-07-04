TikTok video sürelerini uzatıyor

TikTok, kullanıcılarına daha uzun videolar oluşturabilmeleri için fırsat tanıyacak. Artık video uzunluğu 1 dakikadan 3 dakikaya çıkacak.

Son zamanlarda gizlilik endişeleriyle sık sık gündeme gelen ve başta ABD olmak üzere birçok ülkenin yakından takip ettiği TikTok, geçtiğimiz yıldan beri test ettiği genişletilmiş video formatına geçecek.

Yeni özellik sayesinde video süresi limiti 60 saniyeden 3 dakikaya çıkacak. Önümüzdeki haftalarda şirket, bu özelliği dünya çapında kullanıma sunmaya başlayacak.

TikTok Ürün Müdürü Drew Kirchhoff, değişikliğin uygulamada daha zengin hikaye anlatımı ve eğlencenin önünü açacağını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

“İçerik oluşturucular zaten çok parçalı hikayeleri TikTok’ta bir araya getirme konusunda deneyim sahibi, ancak içerik oluşturucular sık sık içerikler için biraz daha süre talep ediyordu.

Artık zamanın uzamasıyla birlikte kullanıcılar, biraz daha fazla alan esnekliği ile TikTok’ta yeni veya genişletilmiş içerik türleri oluşturabilecekler."

VİDEO SÜRELERİ UZAMAYA DEVAM EDİYOR

TikTok videoları başlangıçta maksimum 15 saniye ile sınırlıydı, ancak daha sonra sınır bir dakikaya çıkarıldı.

Snapchat Spotlight ve YouTube Shorts’un da aynı maksimum video uzunluğuna ulaşmasıyla harekete geçen TikTok, uygulamayı diğer güçlü rakiplerinden ayırmak istiyor.