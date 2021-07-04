Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
304.899
1.97%
EXEN Coin
29.65
-1.39%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    TikTok video sürelerini uzatıyor

    TikTok, kullanıcılarına daha uzun videolar oluşturabilmeleri için fırsat tanıyacak. Artık video uzunluğu 1 dakikadan 3 dakikaya çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok video sürelerini uzatıyor

    Son zamanlarda gizlilik endişeleriyle sık sık gündeme gelen ve başta ABD olmak üzere birçok ülkenin yakından takip ettiği TikTok, geçtiğimiz yıldan beri test ettiği genişletilmiş video formatına geçecek.

    Yeni özellik sayesinde video süresi limiti 60 saniyeden 3 dakikaya çıkacak.  Önümüzdeki haftalarda şirket, bu özelliği dünya çapında kullanıma sunmaya başlayacak.

    TikTok Ürün Müdürü Drew Kirchhoff, değişikliğin uygulamada daha zengin hikaye anlatımı ve eğlencenin önünü açacağını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

    “İçerik oluşturucular zaten çok parçalı hikayeleri TikTok’ta bir araya getirme konusunda deneyim sahibi, ancak içerik oluşturucular sık sık içerikler için biraz daha süre talep ediyordu.

    Artık zamanın uzamasıyla birlikte kullanıcılar, biraz daha fazla alan esnekliği ile TikTok’ta yeni veya genişletilmiş içerik türleri oluşturabilecekler."

    tiktok

    VİDEO SÜRELERİ UZAMAYA DEVAM EDİYOR

    TikTok videoları başlangıçta maksimum 15 saniye ile sınırlıydı, ancak daha sonra sınır bir dakikaya çıkarıldı.

    Snapchat Spotlight ve YouTube Shorts’un da aynı maksimum video uzunluğuna ulaşmasıyla  harekete geçen TikTok, uygulamayı diğer güçlü rakiplerinden ayırmak istiyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir