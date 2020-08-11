TikTok yasağından sonra VPN uygulamalarına ilgi arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklayan kararnameyi imzalaması, VPN hizmetlerine olan ilgiyi artırdı.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın alması için Microsoft'u görevlendiren ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir satın alma olmaması halinde, imzaladığı kararnameyi devreye sokacak ve Çinli uygulamayı ABD'de yasaklayacak.

ABD'nin dışında, diğer bazı ülkelerin de Çinli uygulamalara karşı olan sert tutumu VPN servislerine olan ilgiyi de oldukça artırdı.

VPN KULLANANLARIN SAYISI FIRLADI

ExpressVPN Başkanı Harold Li, Donald Trump'ın TikTok'u yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından haftalık ziyaretçi sayısını yüzde 41 artırdıklarını açıkladı. Ayrıca bu artış, diğer VPN servislerinde ve ülkelerde de yaşandı.

VPN'ler, sansürlenmiş içerik veya uygulama yasaklamaları söz konusu olduğunda, insanların internet üzerindeki kısıtlamalardan kurtulmak için tercih ettiği yöntemlerin başında geliyor.

VPN NEDİR

Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine denir.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir.

VPN'ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN'ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin yasaklı web siteleri veya yasaklı IP'ler gibi kısıtlamalarından da kurtarır.