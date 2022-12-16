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    TikTok, yatay video izleme özelliğini test ediyor

    TikTok, yatay ekranda video izleme özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, TikTok'u YouTube benzeri bir platform haline dönüştürebilir.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 15:08
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    TikTok, yatay video izleme özelliğini test ediyor

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, yeni özellikleri test ediyor ve kullanıcılara sunuyor.

    TikTok'tan yatay video hamlesi

    TikTok, yatay ekranda video izleme özelliğini test etmeye başladı. Test edilen bu özellik, TikTok'taki videoların yatay ekran olarak gösterilmesini sağlıyor. Eğer bu özellik kullanıcılara sunulursa, TikTok biraz daha YouTube'a benzemiş olacak.

    TikTok, 2022'nin başında 10 dakikaya kadar olan videoların yüklenmesine izin vererek YouTube'un tahtına göz dikmişti.

    TikTok yetkilileri, yatay ekran özelliğinin küresel çapta, bazı kullanıcılarla test edildiğini doğruladı. Ancak özelliğin kararlı sürüme ne zaman ulaşacağı şu an için bilinmiyor.

    TikTok, yatay video izleme özelliğini test ediyor #1

    TikTok, yatay video izleme özelliğini test ediyor #2


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