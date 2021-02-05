TikTok'ta insan kaçakçılarının reklamı yayınlandı

Suriye'den belirli bir ücret karşılığı Lübnan'a insan kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntünün TikTok'ta yayınlanması, tepkileri de beraberinde getirdi.

Son zamanların popüler video paylaşım uygulaması TikTok'ta yer alan bir hesapta, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin Lübnan’a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

Yayınlanan videolarda, Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.

FİYAT LİSTESİ DE PAYLAŞILDI

Sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düşen reklamlarda şebeke, kaçakçılığın fiyat listesine de yer verdi.

TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı - VİDEO





Yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmeninin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin’den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi, 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

5 buçuk milyon Suriyeli mülteci Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edildi.

Bunların 3,6 milyonu Türkiye'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.