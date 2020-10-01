TikTok'ta mafya hizmeti reklamı yapan kişi yakalandı

Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'mafya hizmeti verilir' reklamı yapınca polis, operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.

Son zamanlarda hem popülerliğiyle hem de yaşadığı gizlilik sorunlarıyla gündemden düşmeyen TikTok, sesini duyurmak isteyenlerin de en çok tercih ettiği platformların başında geliyor.

Ancak platformda paylaşılan içerikler, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Bunun son örneği ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı.

MAFYA HİZMETİ REKLAMI YAPTI

Baran Kejanlı isimli bir TikTok kullanıcısı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu,

Parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyleyen Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır o da Baran Kejanlı" dedi.

POLİS KISA SÜRE SONRA YAKALADI

Paylaşılan görüntülerin, kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması üzerine kullanıcılar tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından harekete geçen polis, Baran Kejanlı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kejanlı, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



