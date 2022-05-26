TikTok'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan TikTok, ücretli abonelik sisteminin bu hafta kullanıma sunulacağını duyurdu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, kullanıcıların para kazanmasını sağlamak için yeni seçenekler üzerinde çalışmaya başladı.

TikTok'a ücretli abonelik sistemi geliyor

TikTok, ücretli abonelik özelliğinin bu hafta kullanıma açılacağını açıkladı. Bu özellik ile kullanıcılar, sevdikleri içerik üreticilerine aylık belli bir ücret karşılığında abone olabilecek.

Aylık abonelikle birlikte, YouTube ve Twitch gibi platformlarda olduğu gibi kullanıcılar, abonelere özel sohbet, emote’lar ve rozetler gibi pek çok özelliğe sahip olacak.

İstenen şartlar

Ücretli abonelik özelliğini aktifleştirmek isteyen içerik üreticileri, 18 yaşından büyük olmak zorunda. Bununla birlikte, bu içerikten faydalanmak isteyenlerin en az bin takipçiye sahip olması gerekiyor.