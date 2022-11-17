Petrol
92.69
-0.18%
Euro
19.3489
0.08%
Dolar
18.6203
0.17%
Altın
1.058
-0.15%
Borsa
4574
-2.02%
Bitcoin
315.499
-1.17%
BTXN Coin
6.48
-9.11%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    TikTok'ta uyuyarak 400 bin dolar kazanıyorlar

    TikTok'ta uyku akımı başladı. Bazı yayıncılar, uyuyarak yılda 400 bin dolara kadar gelir elde ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok'ta uyuyarak 400 bin dolar kazanıyorlar

    Son yılların popüler video paylaşım platformu TikTok, binlerce kullanıcı için büyük bir gelir kapısı konumunda.

    Kimi kullanıcılar, uygulamada gönderilen hediyelerden gelir elde ederken, son zamanlarda uyuyarak paza kazananların sayısında artış yaşanıyor.

    Örneğin, 1 milyondan fazla takipçiye sahip Jakey Boehm, her akşam saat 22.00'de pijamalarını giyip yatağa giriyor ve dünyanın dört bir yanından izleniyor.

    Aylık 35 bin dolar kazanıyor

    28 yaşındaki yayıncı, ayda ortalama 35 bin dolar kazandığını söyledi. Bu da yılda yaklaşık 420 bin dolarlık bir gelir demek.

    Avustralya'da yaşayan Boehm'in uykusu, kullanıcıların sanal hediyeleriyle bölünebiliyor. İzleyiciler, bu hediyelerle yatak odasındaki sesleri veya ışıkları çalıştırabiliyor. Bu sayede izleyiciler, yayıncıyı uykusundan uyandırmaya çalışıyor

    Uyku yayınları, ilk olarak canlı yayın hizmeti Twitch'te patlak vermişti. Bu akım, geçtiğimiz yıldan itibaren TikTok'a sıçradı ve yayıncılara binlerce dolar kazandırıyor.

    tiktok


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı
    Kültür Sanat

    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı

    'NATO'nun topraklarına füze fırlatılması Rus saldırısıdır'
    Dünya

    'NATO'nun topraklarına füze fırlatılması Rus saldırısıdır'

    Görüş Bildir