TikTok'ta uyuyarak 400 bin dolar kazanıyorlar

TikTok'ta uyku akımı başladı. Bazı yayıncılar, uyuyarak yılda 400 bin dolara kadar gelir elde ediyor.

Son yılların popüler video paylaşım platformu TikTok, binlerce kullanıcı için büyük bir gelir kapısı konumunda.

Kimi kullanıcılar, uygulamada gönderilen hediyelerden gelir elde ederken, son zamanlarda uyuyarak paza kazananların sayısında artış yaşanıyor.

Örneğin, 1 milyondan fazla takipçiye sahip Jakey Boehm, her akşam saat 22.00'de pijamalarını giyip yatağa giriyor ve dünyanın dört bir yanından izleniyor.

Aylık 35 bin dolar kazanıyor

28 yaşındaki yayıncı, ayda ortalama 35 bin dolar kazandığını söyledi. Bu da yılda yaklaşık 420 bin dolarlık bir gelir demek.

Avustralya'da yaşayan Boehm'in uykusu, kullanıcıların sanal hediyeleriyle bölünebiliyor. İzleyiciler, bu hediyelerle yatak odasındaki sesleri veya ışıkları çalıştırabiliyor. Bu sayede izleyiciler, yayıncıyı uykusundan uyandırmaya çalışıyor

Uyku yayınları, ilk olarak canlı yayın hizmeti Twitch'te patlak vermişti. Bu akım, geçtiğimiz yıldan itibaren TikTok'a sıçradı ve yayıncılara binlerce dolar kazandırıyor.