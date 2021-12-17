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    TikTok'tan Twitch benzeri canlı yayın uygulaması

    TikTok'un, oyun canlı yayınlarıyla tanınan Twitch'e benzer bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 14:13
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    TikTok'tan Twitch benzeri canlı yayın uygulaması

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Şu anda dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan TikTok, son çıkan haberlere göre yeni bir canlı yayın sistemi inşa ediyor.

    OYUN ODAKLI OLACAK

    TikTok Live Studio isimli bu yeni uygulama, mobil cihazların aksine masaüstü cihazlarda çalışan bir canlı yayın hizmeti olacak. Twitch'e oldukça benzeyen bu sistem, daha çok oyun yayınları için kullanılacak.

    Son çıkan haberlere göre TikTok Live Studio, Batı ülkelerinin bazılarında sınırlı sayıda kullanıcı için erişime açıldı. TikTok'un bu hamlesi, oyun yayıncıları için yeni bir seçenek sağlayacak.

    tiktok

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