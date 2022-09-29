TikTok'un çok sevilen özelliği YouTube Shorts'a geldi

TikTok ile rekabette olan YouTube, Shorts'a seslendirme özelliğini eklediğini duyurdu.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

YouTube Shorts, TikTok'un özelliğini kopyaladı

TikTok ile başlayan ve ardından tüm sosyal medyaya yayılan ‘seslendirme’ özelliği YouTube Shorts'a eklendi.

Şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan özellik, içerik üreticilerinin kaydettikleri videolara seslendirme kaydedip eklemesine olanak tanıyor.

YouTube’un yeni ‘seslendirme’ özelliğini kullanmak için öncelikle bir Shorts videosu kaydetmeniz ve ardından ekranın sağ alt tarafında bulunan ‘tik’ işaretine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra "seslendirme" seçeneğine dokunarak ses kaydedebilirsiniz.

Platform, yaptığınız seslendirmeleri geri almanıza ve yeniden kaydetmenize de olanak tanıyor.