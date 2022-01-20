TikTok'un en zengini! İşte Charli D'amelio'nun yıllık kazancı

TikTok'ta 133 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki ABD'li dansçı D'Amelio, 2021 yılında 17.5 milyon dolar kazandı.

ABD'li ünlü dansçı Charli D'Amelio, TikTok'un kraliçesi sayılıyor...

Forbes tarafından 2021'de kazandığı para duyanları hayrete düşürdü.

TikTok'ta 133 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki D'Amelio, TikTok'un en fazla takipçiye sahip kullanıcısı olarak nitelendirilmekte.

1 YILLIK KAZANCI

Sponsorlu içerikler üreten Charli D'Amelio'nun TikTok'taki unvanının, bir TV şovunda yer almasının ve bir giyim markası kurmasının etkisiyle bir yılda 17.5 milyon dolar kazandığı bildirildi.

CEO'LARI GERİDE BIRAKTI

Ortaya çıkan bilgilere göre ise 17 yaşındaki Charli, ABD'nin ünlü şirketlerindeki önemli yöneticilerden bile daha fazla kazandı.

2020'de S&P 500'deki bir şirketin CEO'su için ortalama kazancın 13.4 milyon dolar olduğu ifade edildi. 2020'de Starbucks'ın CEO'su Kevin Johnson 14,7 milyon dolar, McDonald's'tan Chris Kempczinski ise 10.8 milyon dolar kazandı. Piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk şirket olan Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 14.7 milyon dolar kazanabildi.

Charli D'Amelio ise 2021'de de olsa kazancıyla tüm bu isimlerin önüne geçmeyi başardı.