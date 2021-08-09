TikTok'un sahibi ByteDance, halka arz edilecek

TikTok'un sahibi ByteDance, 2022 başlarında Hong Kong'da halka arzı hedefliyor.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, geçtiğimiz yıl en çok indirilen mobil uygulama olarak rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Yeni yılla birlikte kullanıcı sayısını artırmaya devam eden uygulamanın Çinli sahibi Bytedance, Çinli düzenleyicilerin endişelerini giderdikten sonra 2022'nin başlarında Hong Kong'da halka açılmayı planlıyor.

BELGELER HAZIRLANIYOR

Şirket, şu anda regülatör kuruluşların talep ettiği tüm yasal belgeleri sunmaya çalışıyor. Söz konusu belgelerin eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması hedefleniyor.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, özellikle çocuk kullanıcılara izin verdiği ve verileri topladığı için oldukça eleştiriliyor.

TikTok'un ABD için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Donald Trump, şirketin ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirkete satması için baskı uygulamış ve aksi halde uygulamanın ABD sınırları içinde kullanılamayacağını söylemişti.

Şubat ayında Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekmiş ve geçtiğimiz haftalarda, TikTok kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi iptal etmişti.