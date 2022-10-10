TikTok’un Türkçe yapay zeka sesi

TikTok, Türkiye’de yapay zeka sesi olarak seçtiği sanatçıya 2 binden fazla seslendirme yaptırdı. Süreci anlatan seslendirme sanatçısı, “Kayıtları stüdyomda aldım, yapay zekaya dönüştürdüler” dedi.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un edit programında hazırlanabilen videolara, Türkçe yapay zeka sesi ile seslendirme eklenebiliyor.

Sosyal medyada şu sıralar bu şekilde hazırlanan binlerce video paylaşılıyor.

Türkiye’den yüzlerce sesi dinlediler

TikTok bu uygulamasında Türkçe seslendirme için sadece bir ses seçeneği sunuyor.

Bu sese karar verirken Türkiye’den yüzlerce sanatçının sesini değerlendirmeye alan TikTok, uygulamasında yer alacak Türkçe ses için çok hassas davranıyor.

İşte o isim

Özellikle tok erkek seslerine yoğunlaşan TikTok’un seçtiği ismin birçok dünya markasının reklamlarını seslendiren seslendirme sanatçısı ve seslendirme eğitimi veren Mehmet Şelli olduğu öğrenildi.

Aslen Şanlıurfalı olan ve bugüne kadar yaptığı binlerce kayıtta tanıtım filmi, reklam, eğitim, oyun ve çizgi filmler seslendiren ve dünyada birçok ünlü markanın sesi olan ve TikTok severlerin merak ettiği sesin sahibi seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli, bir sesin yapay zeka sesine nasıl dönüştürüldüğü anlattı.

“İki bin civarında cümle seslendirmemi istediler”

TikTok’un Türkçe sesi olarak seçildikten sonraki süreç hakkında İHA’ya bilgi veren Mehmet Şelli, “Benden anlamlı ve anlamsız olmak üzere iki bin civarında cümle seslendirmemi istediler. Bu cümlelerin her biri birbirinden bağımsız cümlelerdi. Aynı zamanda bazı nidalarımı kaydetmemi istediler. Bu kayıtları kendi stüdyomda aldım. Uzaktan bağlantı ile eş zamanlı olarak kayıtları alabildikleri bir sistem üzerinden çalıştık. Sonrasında bir yazılım vasıtasıyla sesimin tüm konuşma şekillerini analiz ederek yapay zeka sesine dönüştürdüler.” dedi.

“Videoları gördüklerinde benimle paylaşıyorlar”

“Sadece TikTok’ta değil Instagram reels’lerinde de yapay zeka sesimle seslendirilmiş birçok video karşıma çıkıyor.” diyen Şelli, şöyle devam etti:

“Hatta beni tanıyan insanlar da bu tarz videoları gördüklerinde benimle paylaşıyorlar. Konudan haberi olmayan tanıdıklarım ise ‘sanki burada çok robotik konuşmuşsun’ gibi geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ben de onlara ‘ses benim sesim fakat seslendiren ben değilim’ deyip konuyu açıklıyorum.”

“Doğal bir konuşma havası vermiyor”

Yapay zeka seslendirmelerine ilişkin görüşlerini de açıklayan Şelli, “Şu an için yapay zeka ile seslendirilmiş bir video karşıma çıkınca, onun yapay zeka sesi olduğunu anlıyorum. Çünkü halen bu teknoloji ile üretilen sesler tam anlamıyla doğal bir konuşma havası vermiyor ve robotik olduğu anlaşılıyor. Fakat bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hedef ise tamamen doğal bir konuşma yapabilmek. Hatta Microsoft’un bu tarz bir çalışması vardı.

Microsoft’un teklifini reddetti

Ve ben Microsoft’un da yapay zeka sesi seçilmiştim. Ancak Microsoft doğal konuşmaya çok yakın bir yapay zeka konuşması hedeflediği için onların teklifini kabul etmedim. Teklifi ilk başta 3 katına çıkardılar. Yine kabul etmeyince çalıştıkları ajansın başkanı arayıp beni telefonda ikna etmek istedi ve aynı zamanda teklifi 5 katına çıkardı. Ben de bu işi aktif olarak yaptığımı ve tıpkı benim gibi konuşan bir yapay zekanın olmasının işlerimi olumsuz etkileyebileceğini söyleyerek teklifi kabul etmeyeceğimi belirttim.” diye konuştu.