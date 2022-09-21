TikTok'un yeni sosyal medya uygulaması TikTok Now yayınlandı

TikTok, geçen hafta tanıttığı BeReal kopyası TikTok Now'ı tüm dünyada erişime açtı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

TikTok, geçen hafta tanıttığı BeReal kopyası TikTok Now'ı tüm dünyada yayınlayarak kullanıma sundu.

Ülkemizde de indirilebilen uygulamanın, hem Android hem de iOS kullanıcıları için birçok ülkede yayınlandığı belirtildi.

TikTok Now nedir

TikTok’un kullanıcıların olduğu gibi göründüğü paylaşımlar yapmasını isteyen BeReal’dan kopyaladığı TikTok Now, tamamen ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni uygulama, her gün rastgele saatlerde kullanıcılara bildirimler göndererek, kullanıcılardan hem arka hem ön kameradan çekilmiş anlık fotoğraf veya videolar paylaşmasını istiyor.

Böylece kullanıcılar, hem kendi fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor hem de arkadaşlarının o an neler yaptığını görebiliyor.

Bununla birlikte kullanıcılar, uygulamadaki "Keşfet" kısmından diğer kullanıcıların o anda neler paylaştığını da görebiliyor.