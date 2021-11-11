Tim Cook: Kripto paralarla ilgileniyorum

Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını, ancak ürünlerin bu paralarla satılamayacağını söyledi.

Son dönemlerde, büyümeye devam eden kripto para piyasasına olan kurumsal ilgi artıyor.

Tesla, MicroStrategy ve PayPal gibi dev şirketler, özellikle Bitcoin'e ciddi yatırımlar yaparken, Apple CEO'su Tim Cook'tan yeni açıklamalar geldi.

TIM COOK: YATIRIM YAPIYORUM

Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını açıklarken, hangilerini tercih ettiğini söylemedi.

Apple’ın kripto para teknolojisine bir noktada dahil olabileceğinin sinyalini veren Cook, “Apple, ürünlerini kripto para ile satmayacaktır.” dedi.

Cook, “Çok farklı ürünlerin olduğu bir sepet yapmak mantıklı geliyor. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum.” dedi.

Bu yatırımları bireysel olarak yaptığını söyleyen Apple CEO'su, yatırımların şirket politikalarıyla bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Tim Cook, her ne kadar Apple'ın kripto para ile ürün satmayacağını açıklasa da geçmişteki bazı gelişmeler, şirketin kripto paralara olan ilgisini gösteriyor.

Apple'ın Cüzdanlar, Ödemeler ve Ticaret Bölümü tarafından yayınlanan mayıs ayındaki bir iş ilanına göre şirket, başvuracak kişilerin kripto para konusunda 5 yıl veya daha uzun bir deneyime sahip olmasını istiyor.

2 trilyon dolardan fazla piyasa değeri olan Apple’ın kripto para konusunda deneyimi olan yönetici araması, gelecek planları hakkında bize ipucu veriyor.

Örneğin şirket, gelecekte kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul edip dijital cüzdanlarına ekleyebilir. Ancak şirketin, bu paraları kesin olarak kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.