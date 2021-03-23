Time dergisi, hazırladığı üç kapağı NFT olarak satışa çıkardı

Time dergisi, hazırladığı üç kapağı NFT olarak satışa çıkardı

Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Time, dijital ortamda şifreleyerek oluşturduğu üç özel dergi kapağını NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

ABD merkezli haftalık haber dergisi Time, NFT çılgılığına katılan son kuruluş oldu.

Dünyanın en prestijlileri arasında yer alan dergi, 8 Nisan 1966 yılında çıkardığı “Is God Dead?” adlı ikonik kapağını ve ondan esinlenerek oluşturduğu iki kapağı da açık artırma ile satışa sundu.

BAŞLANGIÇ FİYATI 10 ETH

Müzayedenin 24 Mart Çarşamba günü 20.00’ye kadar devam edeceği belirtildi. Time’ın hazırladığı üç kapak da şu anda NFT açık artırma sitesi SuperRare'de satılıyor. Her kapak için başlangıç fiyatı ise 10 Ethereum, yani yaklaşık 17 bin dolar olarak belirlendi.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" şeklindeki ilk tweet'i NFT olarak şifrelenmiş ve 2.5 milyon dolara satılmıştı.