Time'dan metaverse kapağı: Hayatımızı değiştirecek

Metaverse kavramının gelişimi, dergi tarafından mercek altına alındı. İnsan hayatının değişimle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Teknoloji dünyası, son günlerde metaverse'ü sıklıkla konuşmaya başladı.

Metaverse ile ilgili "bir sonraki dijital çağ" yorumları yapılıyor.

"Hayatlarımızı yeniden şekillendirecek"

ABD merkezli Time dergisi, son kapağında bu konuya yer ayırarak, "Metaverse, hayatlarımızı yeniden şekillendirecek." dedi.

Metaverse'ün 30 yıllık bir terim olduğu, ancak neredeyse asırlık bir fikir olan söz konusu terimin insanların etrafında şekillendiği belirtildi.

Her birkaç on yılda bir, masaüstü bilgisayarlardan laptoplara, internete ve bulut bilişime kadar birçok değişiklik yaşandığı anımsatıldı.

"Onu inşa etmek için yatırım yapanlar kadar agresif olmalıyız"

Yeni bir çağ şekillenirken, onu kimin ve nasıl yöneteceğini değiştirmenin "inanılmaz derecede zor" olduğuna dikkat çekildi.

Derginin kapağıyla ilgili yazıda, "Eğer biz tüketiciler, seçmenler, kullanıcılar, geliştiriciler, hükümetler daha iyi bir gelecek inşa etmeyi umuyorsak, onu inşa etmek için yatırım yapanlar kadar agresif olmalıyız." görüşü paylaşıldı.

'Sanal varoluş düzlemi' tanımlaması

"Öyleyse gelecek nedir?" sorusu yöneltilerek, metaverse'ün, tüm dijital teknolojileri kapsayan ve hatta fiziksel dünyanın çoğunu kontrol etmeye başlayacak "bir sanal varoluş düzlemi" olarak düşünülebileceği kaydedildi.

Metaverse'ün henüz tam olarak ortaya çıkmadığı aktarılarak, bazı yöneticilerin ise bunun gerçekleştiğini ya da "eli kulağında" olduğunu iddia ettiği anımsatıldı.

"Trilyonlarca dolar ve hayatlarımız"

Yazıda, "Metaverse gelişiminin ne zaman başladığını söylemek imkansız olsa da, bu net bir şekilde devam ediyor. Tıpkı 1990'larda ve 2000'lerde internette olduğu gibi, gelecekle ilgili pek çok şey belirsiz.

Ancak metaverse'ün nasıl çalıştığını ve nedenini, hangi deneyimlerin ne zaman, neden ve kime sunulabileceği; neyin yanlış gidebileceği ve neyin doğru gitmesi gerektiğini anlayabiliriz.

Yöneticilerin bize hatırlatmaya alıştığı gibi, mevzubahis trilyonlarca dolar var ve daha da önemlisi hayatlarımız." denildi.