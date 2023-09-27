Tinder, aylık 13 bin TL'lik abonelik sistemini başlatıyor Tinder, tüm üyelerin sadece yüzde 1 kadarının kullanabileceği "Tinder SELECT" isimli yeni abonelik paketini duyurdu. Paketin TL cinsinden fiyatı ise 13 bin 500 TL.

ensonhaber.com

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, şimdilerde yeni bir abonelik paketini hayata geçiriyor.

Online flört uygulaması Tinder’ın, ayda 500 dolar olacak bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık..

Yılda yaklaşık 6 bin dolara mal olacak yeni hizmetin adı Tinder SELECT oldu ve kademeli olarak sunulmaya başlandı.

Tinder SELECT, platformda sadece "seçkin" kullanıcıların deneyimleyebileceği yeni bir abonelik seçeneği sunuyor. Şirket, kullanıcıların sadece yüzde 1'inin bu paketten faydalanabileceğini söylüyor.

Başvurular onay aşamasından geçecek

Tinder, SELECT için açtığı başvuru formunu dolduran kullanıcıların hesap detaylarını inceledikten sonra gerekli onayları verebilecek.

Öte yandan şirket, eğer ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulamazsa Türkiye'deki kullanıcıların bu paket için aylık 13 bin 500 TL ödemesi gerekecek.

Abone olanlar hangi özelliklere kavuşacak

Bu kadar pahalı bir paketin size hangi avantajları sunacağını merak ediyor olabilirsiniz. Tinder'ın resmi web sitesine göre, SELECT paketine abone olanlar aşağıdaki özelliklerden faydalanabilecek:

Özel Mesaj: Haftada en fazla 2 kere olmak üzere, eşleşmene gerek kalmadan birisine mesaj gönderebilirsin. Sadece Beğenilenler sekmesi aracılığıyla Özel Mesaj gönderebileceğini, aynı anda Super Like gönderemeyeceğini ve bazı kullanıcıların Özel Mesaj almamayı tercih edebileceğini lütfen unutma.

En Öne Geç: Beğendiğin kişiler, Gold veya Platinum abonesi olmasalar bile Gold Eşleşme tablosunda senin profilini net olarak görür. Profilin ayrıca 7 gün boyunca karşı tarafın Gold Eşleşme tablosunda öncelikli olarak kalır.

Özel Kimlik: Üyeliğini özel bir SELECT rozetiyle sergile. Bu rozeti profiline eklemek istemiyorsan, Ayarlar bölümünden bu rozeti devre dışı bırakabilirsin.

SELECT Modu: Tinder'ın en çok aranan profillerini gör ve onlara görün. Böylece çok daha harika bağlantıların keyfini çıkarabilirsin.

VIP Deneyimi: Üyelik verilecek kişi sayısı, mümkün olan en özel deneyimi yaşamanı sağlamak için kullanıcıların yüzde 1'inden daha azıyla sınırlıdır.

Erken erişim: Ayrıcalıklı yeni özellikleri önceden test eden ilk kişilerden biri ol.